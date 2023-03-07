Миронюк Григорий Иванович
Место рожденияс.Александровка, Бельский уезд, Гродненская губерния
Дата рождения1904
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Миронюк Иван
Мать: Миронюк Вера Ананьевна
с.Александровка, Бельский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1926
Сын: Миронюк Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Миронюк ?
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Помыткина Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронюк ?
Смерть
1938
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область