Миронюк Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронюк Григорий Иванович

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Место рождения

с.Александровка, Бельский уезд, Гродненская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Миронюк Иван

Мать: Миронюк Вера Ананьевна

с.Александровка, Бельский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Миронюк Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Миронюк ?

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Миронюк Рэм Григорьевич

Мать ребёнка: Помыткина Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронюк ?

Смерть
1938
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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