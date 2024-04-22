Мишина (Зимарева) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1966
Отец: Зимарев Василий Егорович
Мать: Зимарева Лидия Ивановна
Бракосочетание
22.02.1986
Золотарёво, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.11.1986
Сын: Мишин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мишин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
09.06.1988
Отец ребёнка: Мишин Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно