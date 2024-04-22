Мишина (Зимарева) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Зимарева) Марина Васильевна

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

23.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1966

Отец: Зимарев Василий Егорович

Мать: Зимарева Лидия Ивановна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
22.02.1986

Муж: Мишин Алексей Николаевич

Золотарёво, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.11.1986

Сын: Мишин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мишин Алексей Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
09.06.1988

Сын: Мишин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Мишин Алексей Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Алексей Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Мишин Алексей Николаевич

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