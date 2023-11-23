Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна

Место рождения

Yaroslavl, Gorod Yaroslavl\', Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

12.11.1909

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1909

Отец: Соловьев Александр Александров

Мать: Соловьева (Закедская) Серафима Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунаев Игорь Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Игорь Вячеславович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунаев Игорь Вячеславович

Смерть
2002

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