Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна
Место рожденияYaroslavl, Gorod Yaroslavl\', Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рождения12.11.1909
Дата смерти2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунаев Игорь Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунаев Игорь Вячеславович
Смерть
2002