Дутов Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дутова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дутова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Дутова Валентина