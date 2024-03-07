Мочалов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мочалов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мочалова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мочалова Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно