Мочалов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мочалов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мочалова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мочалова Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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