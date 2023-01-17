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Васинский Василий Сергеевич

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васинский Сергей Федорович

Мать: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.11.1878 ст.

Сын: Васинский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.12.1879 ст.

Дочь: Васинская Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1888 ст.

Сын: Васинский Федот Васильевич

Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.

Дочь: Васинская Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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