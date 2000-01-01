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(Veselá) Jiřina
(Veselá) Jiřina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
18.02.1921
Пол
Женский
Отец
Veselý Jan
1890 г.р.
Мать
Veselá (Vithová) Anna
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Veselý Jan
Мать:
Veselá Anna
Смерть
18.02.1921
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