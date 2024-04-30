Комаров Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Николай
Мать ребёнка: Комарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Петр
Мать ребёнка: Комарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Алексей
Мать ребёнка: Комарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комарова) Нина
Мать ребёнка: Комарова Анастасия
Рождение ребёнка
07.08.1936
Дочь: Найда (Комарова) Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Комарова Анастасия
Смерть
Неизвестно