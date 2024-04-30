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Комаров Федор Алексеевич

Место рождения

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Николай

Мать ребёнка: Комарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Петр

Мать ребёнка: Комарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Алексей

Мать ребёнка: Комарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комарова) Нина

Мать ребёнка: Комарова Анастасия

Рождение ребёнка
07.08.1936

Дочь: Найда (Комарова) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Комарова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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