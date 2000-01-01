Славнова Арина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова Арина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Славнов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Славнов Матвей Антонович

Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Славнов Сергей Антонович

Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Славнов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Славнов Петр Антонович

Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Антон Абрамович

Смерть
Неизвестно
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