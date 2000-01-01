Славнова Арина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Славнов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Славнов Антон Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно