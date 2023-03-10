Коврижных Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Коврижных Терентей

Мать: Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Прокопий

Мать ребёнка: Агафия

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коврижных Емельян

Мать ребёнка: Агафия

Рождение ребёнка
1819

Сын: Коврижных Давид

Мать ребёнка: Агафия

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Агафия

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Ефрем

Мать ребёнка: Агафия

Смерть
Неизвестно
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