Коврижных Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Коврижных Терентей
Мать: Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Прокопий
Мать ребёнка: Агафия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коврижных Емельян
Мать ребёнка: Агафия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коврижных Давид
Мать ребёнка: Агафия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Ефрем
Мать ребёнка: Агафия
Смерть
Неизвестно