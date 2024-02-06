Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Аоексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гавриил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Смерть
Неизвестно