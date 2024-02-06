Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Аоексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гавриил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Смерть
Неизвестно

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