Яковенко Николай Ильич
Место рожденияУкраинская ССР, Кировоградская обл., Елизаветградковский р-н, с. Сентово
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Яковенко Илья Прокопьевич
Мать: Надежда Евсеевна
Украинская ССР, Кировоградская обл., Елизаветградковский р-н, с. Сентово
Военная служба
1940
Кировоградский РВК, Украинская ССР, Кировоградская обл., Кировоградский р-н
Смерть
Неизвестно