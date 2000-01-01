Яковенко Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Николай Ильич

Яковенко Николай Ильич

avatar

Место рождения

Украинская ССР, Кировоградская обл., Елизаветградковский р-н, с. Сентово

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Яковенко Илья Прокопьевич

Мать: Надежда Евсеевна

Украинская ССР, Кировоградская обл., Елизаветградковский р-н, с. Сентово
Военная служба
1940
Кировоградский РВК, Украинская ССР, Кировоградская обл., Кировоградский р-н
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close