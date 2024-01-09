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Овсянников Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Овсянников Егор

Мать: Овсянникова-Богданова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Анна

Смерть
Неизвестно
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