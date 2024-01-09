Овсянников Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Овсянников Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсянникова Анна
Смерть
Неизвестно