Заманова Хафизя Биктимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаманова Хафизя Биктимировна

Заманова Хафизя Биктимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Рождение ребёнка
21.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Рождение ребёнка
03.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Рождение ребёнка
09.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Мавлетбай Гильманович

Смерть
Неизвестно

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