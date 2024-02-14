Заманова Хафизя Биктимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
21.09.1956
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
03.04.1961
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
09.01.1966
Смерть
Неизвестно