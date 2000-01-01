Мартынов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1950
Сын: Мартынов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мартынова Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
22.06.1955
Дочь: Сараева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Мартынова Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно