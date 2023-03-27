Акбулатова Элла Рафиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1967
Рождение ребёнка
22.10.1988
Дочь: Чернышева Алиса Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1997
Дочь: Пахотина Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Пахотин Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
04.01.2002
Дочь: Пахотина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Пахотин Сергей Геннадьевич