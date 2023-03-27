Акбулатова Элла Рафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбулатова Элла Рафиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1967

Отец: Акбулатов Рафик Аллямович

Мать: Галиуллина Дания Зайнулловна

Рождение ребёнка
22.10.1988

Дочь: Чернышева Алиса Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.02.1997

Дочь: Пахотина Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Пахотин Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
04.01.2002

Дочь: Пахотина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Пахотин Сергей Геннадьевич

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