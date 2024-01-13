Корякова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1965
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности