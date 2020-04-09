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Узольник Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1945

Дата смерти

09.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1945

Отец: Узольник Виктор Казимирович

Мать: Узольник Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узольник Виталий Александрович

Мать ребёнка: Узольник Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узольник Владимир Александрович

Мать ребёнка: Узольник Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
31.05.1970

Сын: Узольник Олег Александрович

Мать ребёнка: Узольник Зоя Михайловна

Смерть
09.04.2020

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