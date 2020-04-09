Узольник Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1945
Дата смерти09.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1945
Отец: Узольник Виктор Казимирович
Мать: Узольник Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узольник Виталий Александрович
Мать ребёнка: Узольник Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узольник Владимир Александрович
Мать ребёнка: Узольник Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
31.05.1970
Сын: Узольник Олег Александрович
Мать ребёнка: Узольник Зоя Михайловна
Смерть
09.04.2020