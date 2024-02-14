Рогожин Сергей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогожин Данил
Мать: Рогожина (Рогожина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогожин Сергеевич
Мать ребёнка: Рогожина (Каширина) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогожина (Каширина) Любовь Петровна
Смерть
Неизвестно