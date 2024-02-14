Рогожин Сергей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогожин Сергей Данилович

Рогожин Сергей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогожин Данил

Мать: Рогожина (Рогожина) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Сергеевич

Мать ребёнка: Рогожина (Каширина) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогожина (Каширина) Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.