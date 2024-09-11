(Манзурова) Ульяна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манзурова) Ульяна Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

23.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Манзуров Анисим Демьянович

Мать: Манзурова (Петрова) Матрена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзадеров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Мурзадеров Иван Тихонович

Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Филькина (Мурзадерова) Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1931

Сын: Мурзадеров Трофим Тихонович

Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1933

Дочь: (Мурзадерова) Степанида Тихоновна

Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
30.07.1938

Дочь: Павлова (Мурзадерова) Тамара Тихоновна

Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович

Смерть
23.05.1980

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