(Манзурова) Ульяна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1903
Дата смерти23.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1927
Сын: Мурзадеров Иван Тихонович
Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Филькина (Мурзадерова) Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1931
Сын: Мурзадеров Трофим Тихонович
Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1933
Дочь: (Мурзадерова) Степанида Тихоновна
Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович
Рождение ребёнка
30.07.1938
Дочь: Павлова (Мурзадерова) Тамара Тихоновна
Отец ребёнка: Мурзадеров Тихон Александрович
Смерть
23.05.1980