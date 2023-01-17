Блинова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Блинов Иосип Фролович

Отец ребёнка: Блинов Фрол Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1892

Сын: Блинов Козьма Фролович

Отец ребёнка: Блинов Фрол Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
стр 208 из 481 Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Фрол Маркелович

Смерть
Неизвестно
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