Блинова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1891
Отец ребёнка: Блинов Фрол Маркелович
Рождение ребёнка
30.09.1892
Отец ребёнка: Блинов Фрол Маркелович
стр 208 из 481 Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно