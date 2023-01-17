Попов Павел (Алексей) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Павел (Алексей) Яковлевич

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.02.1827

Дата смерти

16.11.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1840 по 1846
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1846 по 1850
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1850 по 1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.11.1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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