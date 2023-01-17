Попов Павел (Алексей) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1827
Дата смерти16.11.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1840 по 1846
Место жительства
С 1846 по 1850
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1850 по 1874
Смерть
16.11.1874