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Стародубцев Никита

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Стародубцев Иван

Мать: Стародубцева Евдокея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Марья Платоновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Стародубцева) Мавра

Мать ребёнка: Стародубцева Марья Платоновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Стародубцев Никанор

Мать ребёнка: Стародубцева Марья Платоновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Секлетинья

Мать ребёнка: Стародубцева Марья Платоновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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