Стародубцев Никита
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Стародубцев Иван
Мать: Стародубцева Евдокея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Стародубцева) Мавра
Мать ребёнка: Стародубцева Марья Платоновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стародубцев Никанор
Мать ребёнка: Стародубцева Марья Платоновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Стародубцева) Секлетинья
Мать ребёнка: Стародубцева Марья Платоновна
Смерть
Неизвестно