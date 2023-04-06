Мельцер Мендель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1905
Сын: Мельцер Иосиф
Мать ребёнка: Мельцер Белла
Рождение ребёнка
23.02.1907
Мать ребёнка: Мельцер Белла
пос.Яновичи Витебская обл., Беларуссия
Рождение ребёнка
17.07.1910
Дочь: Карпенко Зинаида
Мать ребёнка: Мельцер Белла
Рождение ребёнка
14.09.1914
Сын: Мельцер Зиновий
Мать ребёнка: Мельцер Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельцер Григори
Мать ребёнка: Мельцер Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельцер Борис
Мать ребёнка: Мельцер Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронислава
Мать ребёнка: Мельцер Белла
Смерть
Неизвестно