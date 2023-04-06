Мельцер Мендель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельцер Мендель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1905

Сын: Мельцер Иосиф

Мать ребёнка: Мельцер Белла

Рождение ребёнка
23.02.1907

Сын: Мельцер Абрам Михайлович

Мать ребёнка: Мельцер Белла

пос.Яновичи Витебская обл., Беларуссия
Рождение ребёнка
17.07.1910

Дочь: Карпенко Зинаида

Мать ребёнка: Мельцер Белла

Рождение ребёнка
14.09.1914

Сын: Мельцер Зиновий

Мать ребёнка: Мельцер Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельцер Григори

Мать ребёнка: Мельцер Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельцер Борис

Мать ребёнка: Мельцер Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава

Мать ребёнка: Мельцер Белла

Смерть
Неизвестно
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