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Афанасьев Алексей Владимирович
Афанасьев Алексей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1994
Пол
Мужской
Отец
Афанасьев Владимир Алексеевич
1961 г.р.
Мать
Николаева Фатима Спиридоновна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1994
Отец:
Афанасьев Владимир Алексеевич
Мать:
Николаева Фатима Спиридоновна
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