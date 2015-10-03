Наумов Валентин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1937

Дата смерти

03.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1937

Отец: Наумов Алексей Герасимович

Мать: Наумова Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.10.2015
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