Наумов Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1937
Дата смерти03.10.2015
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1937
Рождение ребёнка
24.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.2015