Богомазов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1946
Дата смерти05.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946
Отец: Богомазов Алексей
Мать: Богомазова Клавдия
Рождение ребёнка
1976
Сын: Богомазов Сергей
Мать ребёнка: Богомазова Наталья
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Богомазова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомазова Наталья
Смерть
05.08.2018
Похороны
Неизвестно
Северное 2, город уфа