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Богомазов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1946

Дата смерти

05.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946

Отец: Богомазов Алексей

Мать: Богомазова Клавдия

Рождение ребёнка
1976

Сын: Богомазов Сергей

Мать ребёнка: Богомазова Наталья

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Богомазова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомазова Наталья

Смерть
05.08.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Северное 2, город уфа
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