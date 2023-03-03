Герасимов Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Евгений Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1957

Сын: Герасимов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Герасимова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Герасимова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Герасимова Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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