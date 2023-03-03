Герасимов Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1957
Сын: Герасимов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Герасимова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Герасимова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Олег Евгеньевич
Мать ребёнка: Герасимова Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно