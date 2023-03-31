Жерносек Леонид Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1961
Рождение ребёнка
04.05.1981
Сын: Жерносек Павел Леонидович
Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
03.10.1982
Дочь: Зуева Оксана Леонидовна
Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
15.06.1985
Дочь: Черемных Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
23.12.1989
Дочь: Дербушева Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно