Жерносек Леонид Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерносек Леонид Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1961

Отец: Жерносек Леонид Максимович

Мать: Жерносек Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1981

Сын: Жерносек Павел Леонидович

Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
03.10.1982

Дочь: Зуева Оксана Леонидовна

Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
15.06.1985

Дочь: Черемных Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.1989

Дочь: Дербушева Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Жерносек Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерносек Ирина Владимировна

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