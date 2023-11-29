Лескова Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛескова Наталия Алексеевна

Лескова Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1981

Сын: Лесков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1985

Сын: Лесков Семен Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.