Лескова Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1981
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1985
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности