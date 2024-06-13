Денисова (Тюрина) Евлампия Петрова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти03.07.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Тюрин Петр Павлов
Мать: Тюрина Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: (Денисова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Денисов ? Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: (Денисова) ? Андреевна
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
08.02.1900 ст.
Сын: Денисов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Старокорсаковский, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1906
Сын: Денисов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев
Смерть
03.07.1933