Денисова (Тюрина) Евлампия Петрова 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Тюрина) Евлампия Петрова

Место рождения

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

03.07.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Тюрин Петр Павлов

Мать: Тюрина Устинья Иванова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Андрей Николаев

Рождение ребёнка
22.08.1883 ст.

Сын: Денисов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: (Денисова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Денисов ? Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: (Денисова) ? Андреевна

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Денисов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1900 ст.

Сын: Денисов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Старокорсаковский, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1906

Сын: Денисов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.07.1933

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