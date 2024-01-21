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Мартиненко Тимофей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1850

Отец: Мартиненко Семен Лукин

Мать: Мартиненко Анна Терентьева

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 646
Смерть
Неизвестно
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