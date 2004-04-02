Тенетов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1927
Дата смерти02.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
12.02.1955
Сын: Тенетов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тенетова Варвара (Валентина) Иосифовна
Рождение ребёнка
12.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетова Варвара (Валентина) Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2004