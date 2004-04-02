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Тенетов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1927

Дата смерти

02.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Рождение ребёнка
12.02.1955

Сын: Тенетов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тенетова Варвара (Валентина) Иосифовна

Рождение ребёнка
12.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетова Варвара (Валентина) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетова Варвара (Валентина) Иосифовна

Смерть
02.04.2004
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