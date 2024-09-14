Кузнецова Надеина Марина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Кузнецов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Надеин Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Надеин Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Надеина Фомина Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Надеин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Надеина Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надеина Матрена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно