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Кузнецова Надеина Марина Яковлевна

Место рождения

Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кузнецов Яков

Мать: не указана

Красная Гора, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Надеин Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Надеин Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Надеина Фомина Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Надеин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Надеина Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Надеин Яков Лаврентьевич

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надеина Матрена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Надеин Лаврентий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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