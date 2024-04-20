Горькова (Монахова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1901
Дата смертиПосле 1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, колхозница
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1923
Муж: Горьков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: (Горькова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Горьков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
29.11.1925
Отец ребёнка: Горьков Иван Кузьмич
Смерть
После 1959