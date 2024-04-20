Горькова (Монахова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горькова (Монахова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1901

Дата смерти

После 1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, колхозница
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1923

Муж: Горьков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: (Горькова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Горьков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
29.11.1925

Сын: Горьков Николай Иванович

Отец ребёнка: Горьков Иван Кузьмич

Смерть
После 1959

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