Пашигорев Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1925
Дата смерти20.06.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александровна
Смерть
20.06.1948
крупозное двустороннее воспаление легких