Пашигорев Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашигорев Владимир Андреевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1925

Дата смерти

20.06.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1925

Отец: не указан

Мать: Пашигорева Анастасия Фёдоровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александровна

Смерть
20.06.1948
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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