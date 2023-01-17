Калужинова Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Калужинов Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Калужинов Сергей Маркович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Калужинов Сергей Маркович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Сергей Маркович

Смерть
Неизвестно
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