Морозов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1918
Дочь: Морозова Анна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Морозова Елена Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно