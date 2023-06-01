Морозов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1918 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1918

Дочь: Морозова Анна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Морозова Елена Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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