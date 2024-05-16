(Миловидова) Надежда Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Миловидов Иван Александрович
Отец ребёнка: Миловидов Александр Петрович
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Миловидов Николай Александрович
Отец ребёнка: Миловидов Александр Петрович
с. Абакумлево
Смерть
Неизвестно