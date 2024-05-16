(Миловидова) Надежда Арефьевна Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Миловидова) Надежда Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миловидов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Миловидов Иван Александрович

Отец ребёнка: Миловидов Александр Петрович

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Миловидов Николай Александрович

Отец ребёнка: Миловидов Александр Петрович

с. Абакумлево
Смерть
Неизвестно

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