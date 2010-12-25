Колесова Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2010

Отец: Колесов Владимир Александрович

Мать: Колесова Алтунина Ирина

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