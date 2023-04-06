Тубский Павел Борисович
Место рожденияг.Моршанск Тамбовская обл.
Дата рождения14.12.1909
Дата смерти28.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909
г.Моршанск Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
?.10.1948
Дочь: Леснова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Тубская Стрельникова Анастасия Абрамовна
Рождение ребёнка
17.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тубская Стрельникова Анастасия Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
28.08.1990