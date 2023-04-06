Тубский Павел Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТубский Павел Борисович

Тубский Павел Борисович

avatar

Место рождения

г.Моршанск Тамбовская обл.

Дата рождения

14.12.1909

Дата смерти

28.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909

Отец: Тубский Борис Аронович

Мать: Сигизмундовна София Борисовна/Сигизмундовна

г.Моршанск Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
?.10.1948

Дочь: Леснова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Тубская Стрельникова Анастасия Абрамовна

Рождение ребёнка
17.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тубская Стрельникова Анастасия Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тубская Стрельникова Анастасия Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
28.08.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close