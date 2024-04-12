Їоаннъ Афонасiевъ
Место рождения
Дата рождения15.01.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.01.1894 ст.
Отец: Афанасий Александров
Мать: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-347об-348
Крещение
16.01.1894 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Макарова крестьянинъ Василiй Ивановъ 56-25-219-347об-348