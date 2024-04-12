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Їоаннъ Афонасiевъ

Место рождения

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.01.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1894 ст.

Отец: Афанасий Александров

Мать: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-347об-348
Крещение
16.01.1894 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Макарова крестьянинъ Василiй Ивановъ 56-25-219-347об-348
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