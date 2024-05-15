Жарков Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1990
Дочь: Евтушенко (Жаркова) Эльвира Евгеньевна
Мать ребёнка: Жаркова (Алтухова) Людмила Витальевна
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.03.2001
Мать ребёнка: Жаркова (Алтухова) Людмила Витальевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край