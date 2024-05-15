Жарков Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарков Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1990

Дочь: Евтушенко (Жаркова) Эльвира Евгеньевна

Мать ребёнка: Жаркова (Алтухова) Людмила Витальевна

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.03.2001

Сын: Жарков Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Жаркова (Алтухова) Людмила Витальевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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