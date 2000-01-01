(Лазаренко) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1944
Отец: Лазаренко Иван Александрович
Мать: Нина Севастиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно