(Лазаренко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазаренко) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1944

Отец: Лазаренко Иван Александрович

Мать: Нина Севастиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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