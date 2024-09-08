Щербатов Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатов Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челяпина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Толкачова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Челяпин Генадий Васильевич

Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Челяпин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Челяпин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Казадаева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна

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