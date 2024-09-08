Щербатов Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Толкачова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Челяпин Генадий Васильевич
Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Челяпин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Челяпин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Казадаева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Челяпина Клавдия Семеновна