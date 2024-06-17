Арефьева Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1869 по 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Кузьма Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
С 1895 по 1897 ст.

Дочь: (Арефьева) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Арефьев Кузьма Николаевич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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