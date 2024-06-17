Арефьева Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
С 1895 по 1897 ст.
Дочь: (Арефьева) Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Арефьев Кузьма Николаевич
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно