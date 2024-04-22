Богданов Карп Михеевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Богданова Анна Карповна
Мать ребёнка: Богданова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Богданов Дмитрий Карпович
Мать ребёнка: Богданова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Богданова Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно