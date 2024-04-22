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Богданов Карп Михеевич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Богданова Анна Карповна

Мать ребёнка: Богданова Параскева Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Богданов Дмитрий Карпович

Мать ребёнка: Богданова Параскева Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Богданов Прохор Карпович

Мать ребёнка: Богданова Параскева Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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