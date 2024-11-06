Герасимов Игнатий Петрович 16.12.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Игнатий Петрович

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Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1887 ст.

Отец: Герасимов Петр Николаевич

Мать: Герасимова Александра Максимовна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1906 ст.

Жена: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители: по жениху: Андрей Васильевич Усанов и Михаил Семенович Гогонин; по невесте: Андрей Степанович Серегин и Филипп Прокопьевич Герасимов
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.

Дочь: (Герасимова) Феодора Игнатьевна

Мать ребёнка: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.

Дочь: (Герасимова) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
30.07.1913 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемник Ивана Александровича
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.

Дочь: (Герасимова) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ранение
03.07.1915
Заболел на фронте, был отправлен в Лазарет №2 Обще-Земской Орган в г. Свияжск
Смерть
Неизвестно

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