Герасимов Игнатий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1887 ст.
Бракосочетание
27.10.1906 ст.
Поручители: по жениху: Андрей Васильевич Усанов и Михаил Семенович Гогонин; по невесте: Андрей Степанович Серегин и Филипп Прокопьевич Герасимов
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.
Дочь: (Герасимова) Феодора Игнатьевна
Мать ребёнка: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.
Дочь: (Герасимова) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна
Упоминание
30.07.1913 ст.
Восприемник Ивана Александровича
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.
Дочь: (Герасимова) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна
Ранение
03.07.1915
Заболел на фронте, был отправлен в Лазарет №2 Обще-Земской Орган в г. Свияжск
Смерть
Неизвестно