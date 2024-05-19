Сумароков Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сумароков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумароков Иван Васильевич?

Мать: Сумарокова (Шереметьева) Елизавета Ерастовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1913 ст.

Дочь: Сумарокова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Дмитриевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.

Сын: Сумароков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Дмитриевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1917 ст.

Дочь: Сумарокова Елисавета Васильевна

Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Дмитриевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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