Сумароков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1913 ст.
Дочь: Сумарокова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.
Сын: Сумароков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.04.1917 ст.
Дочь: Сумарокова Елисавета Васильевна
Мать ребёнка: Сумарокова Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно