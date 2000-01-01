Игонина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766

Сын: Игонин Степан Романов

Отец ребёнка: Игонин Роман Андреев

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1774

Сын: Игонин Игнат Романов

Отец ребёнка: Игонин Роман Андреев

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Роман Андреев

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно
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